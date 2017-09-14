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Скільки заробляють
СЕО в українському IT

Скільки заробляють СЕО в українському IT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:22

Скільки заробляють СЕО в українському IT

Пропонуємо до обговорення:
Більшість СЕО в IT працюють у компаніях з доходом менше $1 млн. Середня зарплата СЕО в таких компаніях $5461.

Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:22

95% этих "СЕО" мажоры по рождению
smart_analyst2017
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