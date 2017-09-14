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Скільки заробляють СЕО в українському IT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Більшість СЕО в IT працюють у компаніях з доходом менше $1 млн. Середня зарплата СЕО в таких компаніях $5461.
Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:22
95% этих "СЕО" мажоры по рождению
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