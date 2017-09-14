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Скільки заробляють
СЕО в українському IT

Скільки заробляють СЕО в українському IT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:22

Скільки заробляють СЕО в українському IT

Пропонуємо до обговорення:
Більшість СЕО в IT працюють у компаніях з доходом менше $1 млн. Середня зарплата СЕО в таких компаніях $5461.

Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT.
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  smart_analyst2017 написав:95% этих "СЕО" мажоры по рождению

Вы сами это поняли или кто-то подсказал ? :mrgreen: Мажор с зп 6$ звучит смешно :mrgreen: Или неделю с шлюхами на яхте потрусил потом пол года лапу сосешь :mrgreen:
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CEO с доходом как начально/средний прогер в штатах
Delta7
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 01:22

  Delta7 написав:CEO с доходом как начально/средний прогер в штатах

"Better to reign in Hell than serve in Heaven".
John Milton, "Paradise Lost".
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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