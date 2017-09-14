Більшість СЕО в IT працюють у компаніях з доходом менше $1 млн. Середня зарплата СЕО в таких компаніях $5461.
Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:22
Скільки заробляють СЕО в українському IT
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Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:57
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:22
"Better to reign in Hell than serve in Heaven".
John Milton, "Paradise Lost".
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:02
Я не знаю, сколько зарабатывают люди, о которых написано в статье, и меня это не особо интересует. но даже если они зарабатывают по $7000-$8000 в год, ну и что?
Я бы мог понять высокомерное: "подумаешь" со стороны человека, который переехал откуда-то из украинкой глубинки в США, и сейчас сам зарабатывает по $100к+. Но чего добились лично вы, чтобы попрекать кого-то тем, что он зарабатывает меньше, чем программист в США?
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