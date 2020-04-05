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На Банковій пояснили, що
зараз відбувається з ДАБІ

На Банковій пояснили, що зараз відбувається з ДАБІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:33

На Банковій пояснили, що зараз відбувається з ДАБІ

Пропонуємо до обговорення:
Реформа Державної будівельно-архітектурної інспекції не зупинилася.

Дивися повний текст На Банковій пояснили, що зараз відбувається з ДАБІ.
R2
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