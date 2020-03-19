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НБУ порадив банкам не
підвищувати ставки за депозитами

НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:41

НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк рекомендував банкам не підвищувати ставки за депозитами і виважено ставитися до процентної політики, враховуючи низьку інфляцію.

Дивися повний текст НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:42

Потому оттока и не было, т.к. валюту не возвращали, только гривну! Депо закончились и пришлось перевкладывать… Забирать валюту в гривне, если вы не собираетесь их тратить, в это время просто неразумно.
Watcher
 
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