Національний банк рекомендував банкам не підвищувати ставки за депозитами і виважено ставитися до процентної політики, враховуючи низьку інфляцію.
Дивися повний текст НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:41
НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами.
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:42
Потому оттока и не было, т.к. валюту не возвращали, только гривну! Депо закончились и пришлось перевкладывать… Забирать валюту в гривне, если вы не собираетесь их тратить, в это время просто неразумно.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:59
Как блин вообще проводить операции с банками, если карантин и никуда добраться нельзя? Всё поставлено на паузу.
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:03
Онлайн услуги никуда не делись. Оффлайновые отделения тоже более-менее работают. Куда добраться нельзя? Разве что тем, кто живёт настолько далеко от отделений, что без электрички никак. Но у них обычно денег не очень много.
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