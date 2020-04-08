Зростання цін на продукти пояснили сезонними чинниками та спекуляціями.
Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили, чому після запровадження карантину зросли ціни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:18
У Мінекономіки пояснили, чому після запровадження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили, чому після запровадження карантину зросли ціни.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:18
"Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение цен на отдельные категории продуктов."
Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение жадности барыг и желание урвать здесь и сейчас.
|