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У Мінекономіки пояснили,
чому після запровадження...

У Мінекономіки пояснили, чому після запровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:18

У Мінекономіки пояснили, чому після запровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання цін на продукти пояснили сезонними чинниками та спекуляціями.

Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили, чому після запровадження карантину зросли ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:18

"Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение цен на отдельные категории продуктов."
Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение жадности барыг и желание урвать здесь и сейчас.
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:52

Не знаю как в других супермаркетах, а у нас в Форе основной продуктовый набор к Пасхе: яйца, мука, сахар, изюм, творог, дрожжи, посыпка и водка не подорожали.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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