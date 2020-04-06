Найближчими днями розпочнуться виплати одноразової допомоги - 1000 гривень пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення.
Дивися повний текст Коли та як виплатять \"президентську\" тисячу до пенсії.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23
Коли та як виплатять "президентську" тисячу до пенсії
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Дивися повний текст Коли та як виплатять \"президентську\" тисячу до пенсії.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23
Изменения в силу в госбюджет вступили вчера. Начиная с 20ого числа ждем пенсии, как и обещано. Очень интересно понаблюдать за сроками обещаний по выплате
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