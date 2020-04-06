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Коли та як виплатять
"президентську" тисячу до пенсії

Коли та як виплатять "президентську" тисячу до пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23

Коли та як виплатять "президентську" тисячу до пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Найближчими днями розпочнуться виплати одноразової допомоги - 1000 гривень пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення.

Дивися повний текст Коли та як виплатять \"президентську\" тисячу до пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23

Изменения в силу в госбюджет вступили вчера. Начиная с 20ого числа ждем пенсии, как и обещано. Очень интересно понаблюдать за сроками обещаний по выплате
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:53

Подачка зубожілим від влади за закриті лікарні, відсутність ліків і лікування в бараках, що залишились, за зруйновану економіку і промисловість, за землю, яку скоро вже офіційно заберуть, тобто вдячність за можливість геноциду свого народу і його слухняність при цьому. Та і ці злиденні, то не їхні, а наші кошти - з бюджету, просто перерозділені.
providnyk
 
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