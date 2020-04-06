Найближчими днями розпочнуться виплати одноразової допомоги - 1000 гривень пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення.
Дивися повний текст Коли та як виплатять \"президентську\" тисячу до пенсії.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23
Коли та як виплатять "президентську" тисячу до пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли та як виплатять \"президентську\" тисячу до пенсії.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23
Изменения в силу в госбюджет вступили вчера. Начиная с 20ого числа ждем пенсии, как и обещано. Очень интересно понаблюдать за сроками обещаний по выплате
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:53
Подачка зубожілим від влади за закриті лікарні, відсутність ліків і лікування в бараках, що залишились, за зруйновану економіку і промисловість, за землю, яку скоро вже офіційно заберуть, тобто вдячність за можливість геноциду свого народу і його слухняність при цьому. Та і ці злиденні, то не їхні, а наші кошти - з бюджету, просто перерозділені.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01
propovednik
Ти напевно переплутав сайт.Це економічні новини,а не полігон для ботів.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:36
500грн для тех кому больше 80 лет начали выплачивать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:27
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:52
странно, я тут пенсионную выписку смотрел, уже два месяца 1000 отдельным платежом на следующий день после основной выплаты... это не та тыща? )
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