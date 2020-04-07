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29% українців вважають податки
"відкупом" (опитування)

29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:15

29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Більшість громадян негативно ставляться до податків, ототожнюючи їх з грабунком чи відкупом.

Дивися повний текст 29% українців вважають податки \"відкупом\" (опитування).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:15

А почему не опубликовали правильный ответ на вопрос "сколько отдается на налоги?"
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:25

и какой ответ правильный? Меньше 60% не может быть, т.к. НДФЛ+военный сбор+ЕСВ+НДС - это уже около 60 %. Остаётся два варианта 66% или 70%.

70%?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:47

Re: 29% українців вважають податки

Так ПДВ для людей абсолютно ніякий - це просто вартість товару ( ну частина) - і все . Що - хтось цих 20 % може якось забрати ? Податок , який сплачує роботодавець - це теж "не моя справа" . От і все ... Якби реально податки платили всі як фізична особа з усього - була б зовсім інша картина ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:03

Значна частина громадян - безвідповідальні печерні люди, мають паразитну психологію та звичку звинувачувати в усіх проблемах владу або ще когось, лише не себе. До речі, податки в Україні одні з найнижчих у світі, сплата податків - святий обов'язок кожного.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:23

  Всюдиносапхайчик написав: До речі, податки в Україні одні з найнижчих у світі

вы тут слово "найвищих" перепутали с "найнижчих"
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:52

Puente вам бы в министры домохозяек)
Delta7
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