Більшість громадян негативно ставляться до податків, ототожнюючи їх з грабунком чи відкупом.
Дивися повний текст 29% українців вважають податки \"відкупом\" (опитування).
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:15
29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 29% українців вважають податки \"відкупом\" (опитування).
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:15
А почему не опубликовали правильный ответ на вопрос "сколько отдается на налоги?"
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:25
и какой ответ правильный? Меньше 60% не может быть, т.к. НДФЛ+военный сбор+ЕСВ+НДС - это уже около 60 %. Остаётся два варианта 66% или 70%.
70%?
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:47
Re: 29% українців вважають податки
Так ПДВ для людей абсолютно ніякий - це просто вартість товару ( ну частина) - і все . Що - хтось цих 20 % може якось забрати ? Податок , який сплачує роботодавець - це теж "не моя справа" . От і все ... Якби реально податки платили всі як фізична особа з усього - була б зовсім інша картина ...
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:03
Значна частина громадян - безвідповідальні печерні люди, мають паразитну психологію та звичку звинувачувати в усіх проблемах владу або ще когось, лише не себе. До речі, податки в Україні одні з найнижчих у світі, сплата податків - святий обов'язок кожного.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:23
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