29% українців вважають податки

Додано: Вів 14 кві, 2020 21:13

Puente написав: Так ПДВ для людей абсолютно ніякий - це просто вартість товару ( ну частина) - і все . Що - хтось цих 20 % може якось забрати ? Податок , який сплачує роботодавець - це теж "не моя справа" . От і все ... Якби реально податки платили всі як фізична особа з усього - була б зовсім інша картина ... Так ПДВ для людей абсолютно ніякий - це просто вартість товару ( ну частина) - і все . Що - хтось цих 20 % може якось забрати ? Податок , який сплачує роботодавець - це теж "не моя справа" . От і все ... Якби реально податки платили всі як фізична особа з усього - була б зовсім інша картина ...

Об этом и речь. Как бы вы не старались, но НДС и ЕСВ сдерут именно с ваших денег. Не с денег работодателя или магазина, а именно с ваших.При покупке товара НДС прийдётся заплатить. И вы будете конечным плательщиком этого налога, потому что магазин и все кто перепродают товар компенсируют НДС с покупателя. А вы заплатите из своих личных денег и компенсировать вам расходы на НДС никто не будетАналогично и с ЕСВ.Реально эти налоги платят все. А это уже как минимум 40%. Плюс НДФЛ и военный сбор = 19.5%. Итого 60%. И это мы ещё не считали акцизы и другие налоги...