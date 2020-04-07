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29% українців вважають податки
"відкупом" (опитування)

29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:15

29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Більшість громадян негативно ставляться до податків, ототожнюючи їх з грабунком чи відкупом.

Дивися повний текст 29% українців вважають податки \"відкупом\" (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:15

А почему не опубликовали правильный ответ на вопрос "сколько отдается на налоги?"
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:25

и какой ответ правильный? Меньше 60% не может быть, т.к. НДФЛ+военный сбор+ЕСВ+НДС - это уже около 60 %. Остаётся два варианта 66% или 70%.

70%?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:47

Re: 29% українців вважають податки

Так ПДВ для людей абсолютно ніякий - це просто вартість товару ( ну частина) - і все . Що - хтось цих 20 % може якось забрати ? Податок , який сплачує роботодавець - це теж "не моя справа" . От і все ... Якби реально податки платили всі як фізична особа з усього - була б зовсім інша картина ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:03

Значна частина громадян - безвідповідальні печерні люди, мають паразитну психологію та звичку звинувачувати в усіх проблемах владу або ще когось, лише не себе. До речі, податки в Україні одні з найнижчих у світі, сплата податків - святий обов'язок кожного.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:52

Puente вам бы в министры домохозяек)
Delta7
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:26

Re: 29% українців вважають податки

  Всюдиносапхайчик написав:сплата податків - святий обов'язок кожного.

А уклонение от высоких налогов - неотъемлемое свойство экономики любой страны..
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:17

Помню в детстве на вокзале, через громкоговорители просили не мусорить, "чисто не там где убирают, а там где не мусорят".
Эту фразу можно 1х1 применить на бюджет, пока не ликвидируют закупки по завышеной стоимости, пока не не прекратят тратить 2-3 стоимости на постройку мостов, пока не прекратят дотировать с бюджетабизнес олигархов, сколько налоги не повышай - денег не будет.
На данный момент повышая налоги, латают дыры в бюджете.
Прежде всего нужно приучить людей платить налог, для этого нужно вывести бизнес с тени, а это невозможно без снижения ставок.
Повышение налога дает кратковременный эфект, по причине ухода бизнеса в тень.
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:21

  Puente написав:Так ПДВ для людей абсолютно ніякий - це просто вартість товару ( ну частина) - і все . Що - хтось цих 20 % може якось забрати ? Податок , який сплачує роботодавець - це теж "не моя справа" . От і все ... Якби реально податки платили всі як фізична особа з усього - була б зовсім інша картина ...

Раньше всякие Метро и мобильные операторы баловались указыванием цен без НДС и ПФ. Не платить налоги было нельзя, но физики хотя бы таким образом видели сколько налогов они таки неявно платят. Потом эту миссию просвещения почему-то обозвали мошенничеством и дезинформацией клиентов и лавочку прикрыли. Как раз клиенты-физики и орали, что не хотят видеть сколько там налогов, им не интересно.

Любопытен в этой статье раздел "На что, по мнению украинцев, расходуется наибольшая доля уплаченных ими налогов". В сумме набегает 63.2%. Т.е. больше трети опрошенных выбрало ещё какой-то вариант. Скромно не указано какой. Не "распил", случайно ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:13

  Puente написав:Так ПДВ для людей абсолютно ніякий - це просто вартість товару ( ну частина) - і все . Що - хтось цих 20 % може якось забрати ? Податок , який сплачує роботодавець - це теж "не моя справа" . От і все ... Якби реально податки платили всі як фізична особа з усього - була б зовсім інша картина ...


Об этом и речь. Как бы вы не старались, но НДС и ЕСВ сдерут именно с ваших денег. Не с денег работодателя или магазина, а именно с ваших. :)

При покупке товара НДС прийдётся заплатить. И вы будете конечным плательщиком этого налога, потому что магазин и все кто перепродают товар компенсируют НДС с покупателя. А вы заплатите из своих личных денег и компенсировать вам расходы на НДС никто не будет :D

Аналогично и с ЕСВ.

Реально эти налоги платят все. А это уже как минимум 40%. Плюс НДФЛ и военный сбор = 19.5%. Итого 60%. И это мы ещё не считали акцизы и другие налоги...
Амвросий
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