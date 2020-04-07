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29% українців вважають податки
"відкупом" (опитування)

29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:40

  Амвросий написав:При покупке товара НДС прийдётся заплатить. И вы будете конечным плательщиком этого налога, потому что магазин и все кто перепродают товар компенсируют НДС с покупателя. А вы заплатите из своих личных денег и компенсировать вам расходы на НДС никто не будет :D

С другой стороны, в терминологии налоговой, лицо, которое не может вот так скомпенсировать НДС, называется (тадам!) НЕ плательщиком НДС :D Такая вот парадоксальная загогулина.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:18

Re: 29% українців вважають податки

КАкой нафиг НДС ??? покупайте у ЧЛП ( ФОП ) которые на едином налоге там нет никакого НДС
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:24

  yama написав:КАкой нафиг НДС ??? покупайте у ЧЛП ( ФОП ) которые на едином налоге там нет никакого НДС


ФОП закупает товар по цене, в которую НДС уже включён. Дешевле закупочной стоимости он вам товар не продаст, поэтому НДС вы всёравно заплатите. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:33

yama, абсолютно верно. Только надо поторопиться потому, что всё время грозятся, что запретят всяким продавцам в магазинах и официантам, как ФЛП оформляться. Пока они героически принимают НДС на себя, а потом их не станет и налоговая нагрузка на конечного покупателя сильно возрастёт :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:58

Re: 29% українців вважають податки

  Амвросий написав:Реально эти налоги платят все. А это уже как минимум 40%. Плюс НДФЛ и военный сбор = 19.5%. Итого 60%.

Они так не суммируются :)
ЕСВ начисляется от "грязной" ЗП. Из "грязной" вычитается НДФЛ и ВЗ. Уже из чистого остатка, который будет тратится, будет взят НДС, и то не со всего
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:07

  Амвросий написав:ФОП закупает товар по цене, в которую НДС уже включён. Дешевле закупочной стоимости он вам товар не продаст, поэтому НДС вы всёравно заплатите. :)

Я так вижу, что намёки не доходят. Попробую на пальцах. Допустим, некий художник-предприниматель-упрощенец (или физик, не важно) нарисовал две одинаковые картины и продал их по одинаковой цене. Одну купил юрик на общей системе налогообложения, а другую ФЛП-упрощенец. Каждый из них сделал наценку в 20% и перепродал физикам. Пришла пора платить налоги и юрик эти 20% отдал государству, а ФЛП (пусть у него будет справедливая третья группа) заплатил 5% от оборота, т.е. 120%*0.05=6% от исходной стоимости картины, а оставшиеся 14% положил себе в карман. Таким образом оба конечных физика заплатили одинаково денег, но первый типа заплатил 20% налогов, а второй - 6%. Поэтому, если НДС считать налоговой нагрузкой конечного физика, то он действительно может её оптимизировать, покупая у упрощенцев, а не у юриков-плательщиков НДС. Но это отнюдь не значит, что он заплатит меньше денег.

Если всё таки не заниматься демагогией, как в этой и подобных статьях, и формулировать в терминах НКУ, то НДС платит только юрик. А физик, который у него покупает, этого юрика добровольно спонсирует. Сумму этого спонсорства (иными словами: закупочную стоимость своей жизнедеятельности) он точно так же, как юрик, закладывает в цену уже своих услуг. Туда же он закладывает и налоги, которые платит таки он (НДФЛ, например). "Компенсацией закупочной стоимости" занимаются абсолютно все. Заплатят ли физику ту цену (зряплату), что он требует? Могут и не заплатить. Точно так же, как не купить товар у юрика. Дело житейское. "А если зарплата вам жить не позволит, тогда не живите, никто не неволит".
moveton
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