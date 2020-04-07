С другой стороны, в терминологии налоговой, лицо, которое не может вот так скомпенсировать НДС, называется (тадам!) НЕ плательщиком НДС Такая вот парадоксальная загогулина.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:40
С другой стороны, в терминологии налоговой, лицо, которое не может вот так скомпенсировать НДС, называется (тадам!) НЕ плательщиком НДС Такая вот парадоксальная загогулина.
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:18
Re: 29% українців вважають податки
КАкой нафиг НДС ??? покупайте у ЧЛП ( ФОП ) которые на едином налоге там нет никакого НДС
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:24
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:33
yama, абсолютно верно. Только надо поторопиться потому, что всё время грозятся, что запретят всяким продавцам в магазинах и официантам, как ФЛП оформляться. Пока они героически принимают НДС на себя, а потом их не станет и налоговая нагрузка на конечного покупателя сильно возрастёт
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:58
Re: 29% українців вважають податки
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:07
Я так вижу, что намёки не доходят. Попробую на пальцах. Допустим, некий художник-предприниматель-упрощенец (или физик, не важно) нарисовал две одинаковые картины и продал их по одинаковой цене. Одну купил юрик на общей системе налогообложения, а другую ФЛП-упрощенец. Каждый из них сделал наценку в 20% и перепродал физикам. Пришла пора платить налоги и юрик эти 20% отдал государству, а ФЛП (пусть у него будет справедливая третья группа) заплатил 5% от оборота, т.е. 120%*0.05=6% от исходной стоимости картины, а оставшиеся 14% положил себе в карман. Таким образом оба конечных физика заплатили одинаково денег, но первый типа заплатил 20% налогов, а второй - 6%. Поэтому, если НДС считать налоговой нагрузкой конечного физика, то он действительно может её оптимизировать, покупая у упрощенцев, а не у юриков-плательщиков НДС. Но это отнюдь не значит, что он заплатит меньше денег.
Если всё таки не заниматься демагогией, как в этой и подобных статьях, и формулировать в терминах НКУ, то НДС платит только юрик. А физик, который у него покупает, этого юрика добровольно спонсирует. Сумму этого спонсорства (иными словами: закупочную стоимость своей жизнедеятельности) он точно так же, как юрик, закладывает в цену уже своих услуг. Туда же он закладывает и налоги, которые платит таки он (НДФЛ, например). "Компенсацией закупочной стоимости" занимаются абсолютно все. Заплатят ли физику ту цену (зряплату), что он требует? Могут и не заплатить. Точно так же, как не купить товар у юрика. Дело житейское. "А если зарплата вам жить не позволит, тогда не живите, никто не неволит".
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