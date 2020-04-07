29% українців вважають податки

Додано: Сер 15 кві, 2020 00:07

Амвросий написав: ФОП закупает товар по цене, в которую НДС уже включён. Дешевле закупочной стоимости он вам товар не продаст, поэтому НДС вы всёравно заплатите. ФОП закупает товар по цене, в которую НДС уже включён. Дешевле закупочной стоимости он вам товар не продаст, поэтому НДС вы всёравно заплатите.

Я так вижу, что намёки не доходят. Попробую на пальцах. Допустим, некий художник-предприниматель-упрощенец (или физик, не важно) нарисовал две одинаковые картины и продал их по одинаковой цене. Одну купил юрик на общей системе налогообложения, а другую ФЛП-упрощенец. Каждый из них сделал наценку в 20% и перепродал физикам. Пришла пора платить налоги и юрик эти 20% отдал государству, а ФЛП (пусть у него будет справедливая третья группа) заплатил 5% от оборота, т.е. 120%*0.05=6% от исходной стоимости картины, а оставшиеся 14% положил себе в карман. Таким образом оба конечных физика заплатили одинаково денег, но первый20% налогов, а второй - 6%. Поэтому, если НДС считать налоговой нагрузкой конечного физика, то он действительно может её оптимизировать, покупая у упрощенцев, а не у юриков-плательщиков НДС. Но это отнюдь не значит, что он заплатит меньше денег.Если всё таки не заниматься демагогией, как в этой и подобных статьях, и формулировать в терминах НКУ, то НДС платитюрик. А физик, который у него покупает, этого юрика добровольно спонсирует. Сумму этого спонсорства (иными словами: закупочную стоимость своей жизнедеятельности) он точно так же, как юрик, закладывает в цену уже своих услуг. Туда же он закладывает и налоги, которые платит таки он (НДФЛ, например). "Компенсацией закупочной стоимости" занимаются абсолютно все. Заплатят ли физику ту цену (зряплату), что он требует? Могут и не заплатить. Точно так же, как не купить товар у юрика. Дело житейское. "А если зарплата вам жить не позволит, тогда не живите, никто не неволит".А если так уж хочется подсчитать, сколько мы налогов платим "в среднем по больнице", то, блин, элементарно разделите сумму налоговых поступлений на ВВП. Только я почему-то не видел ни одной статьи, где бы это проделали. Может потому, что число будет значительно меньше, чем 60% и крики про дикий грабёж государством своих граждан уже будут не такими убедительными?