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29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:52
alter написав:
Это всего лишь средняя цифра по больнице. Но если условные олигархи провёли через условные офшоры, например, половину под 0%, то вторую половину условные пересичные уже под 62%. Или я где-то принципиально ошибаюсь?
Наверное, так, только цифры другие. Физики платят 20%. Единщики 5% и меньше (если группы 1 и 2). Значит, для компенсации, олигархи платят 40-50%. Но некоторым физикам (в том числе и автору обсуждаемой статьи) хочется себя чувствовать обиженным и они считают, что раз у олигархов покупают товары, то и налоги за олигархов платят.
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moveton
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Додано: Нед 19 кві, 2020 03:21
moveton написав: alter написав:
Это всего лишь средняя цифра по больнице. Но если условные олигархи провёли через условные офшоры, например, половину под 0%, то вторую половину условные пересичные уже под 62%. Или я где-то принципиально ошибаюсь?
Наверное, так, только цифры другие. Физики платят 20%. Единщики 5% и меньше (если группы 1 и 2). Значит, для компенсации, олигархи платят 40-50%. Но некоторым физикам (в том числе и автору обсуждаемой статьи) хочется себя чувствовать обиженным и они считают, что раз у олигархов покупают товары, то и налоги за олигархов платят.
Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.
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alter
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