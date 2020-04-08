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29% українців вважають податки
"відкупом" (опитування)

29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:52

  alter написав:Это всего лишь средняя цифра по больнице. Но если условные олигархи провёли через условные офшоры, например, половину под 0%, то вторую половину условные пересичные уже под 62%. Или я где-то принципиально ошибаюсь?

Наверное, так, только цифры другие. Физики платят 20%. Единщики 5% и меньше (если группы 1 и 2). Значит, для компенсации, олигархи платят 40-50%. Но некоторым физикам (в том числе и автору обсуждаемой статьи) хочется себя чувствовать обиженным и они считают, что раз у олигархов покупают товары, то и налоги за олигархов платят.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 03:21

Re: 29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)

moveton написав:
  alter написав:Это всего лишь средняя цифра по больнице. Но если условные олигархи провёли через условные офшоры, например, половину под 0%, то вторую половину условные пересичные уже под 62%. Или я где-то принципиально ошибаюсь?

Наверное, так, только цифры другие. Физики платят 20%. Единщики 5% и меньше (если группы 1 и 2). Значит, для компенсации, олигархи платят 40-50%. Но некоторым физикам (в том числе и автору обсуждаемой статьи) хочется себя чувствовать обиженным и они считают, что раз у олигархов покупают товары, то и налоги за олигархов платят.
Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:02

  alter написав:Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.

Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5%
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:50

  moveton написав:
  alter написав:Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.

Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5%


як не платять??? а на касі в магазині, де в чеку вказано "в т.ч. ПДВ..."? чиїми як не моїми (та інших фізиків) грошима сплачений податок? нехай навіть податковим агентом магазин виступає чи ще хтось там?
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