29% українців вважають податки

Додано: Пон 20 кві, 2020 14:14

moveton написав: alter написав: Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы. Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.

Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5% Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5%

как раз физики его и платят. особенно сейчас. когда практически нет реальной возможности покупать продукты напрямую от производителя. Нужно идти в супермаркет. брать там то что напичкано всякой химией или недозревшее или подгнившее и ещё прямо в чеке видно шо на это второсортное ещё и ндс начисляют.раньше я брал билет за 19,90 в Берлин летел туда и обратно, и немецкий ндс заходил на карту.т.е платил 500 евро, а на самом деле получалось что платил 450. так как 50 мне возвращали. Та кто по вашему платит ндс? я знаю что весь ндс платят физики, юрики просто как налоговые агенты. в каждом чеке Вам об этом и пишут - сколько ндс юрик как Ваш налоговый агент с Ваших денег одаст государю.Раньше пока летали самолёты и ходили поезда ндс действительно можно было не платить.Сейчас практически всех обложили поборами.Исключение - только ЛЮДИ с двойным гражданством и которые могут организовать чартерные рейсы