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29% українців вважають податки
"відкупом" (опитування)

29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:52

  alter написав:Это всего лишь средняя цифра по больнице. Но если условные олигархи провёли через условные офшоры, например, половину под 0%, то вторую половину условные пересичные уже под 62%. Или я где-то принципиально ошибаюсь?

Наверное, так, только цифры другие. Физики платят 20%. Единщики 5% и меньше (если группы 1 и 2). Значит, для компенсации, олигархи платят 40-50%. Но некоторым физикам (в том числе и автору обсуждаемой статьи) хочется себя чувствовать обиженным и они считают, что раз у олигархов покупают товары, то и налоги за олигархов платят.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 03:21

Re: 29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)

moveton написав:
  alter написав:Это всего лишь средняя цифра по больнице. Но если условные олигархи провёли через условные офшоры, например, половину под 0%, то вторую половину условные пересичные уже под 62%. Или я где-то принципиально ошибаюсь?

Наверное, так, только цифры другие. Физики платят 20%. Единщики 5% и меньше (если группы 1 и 2). Значит, для компенсации, олигархи платят 40-50%. Но некоторым физикам (в том числе и автору обсуждаемой статьи) хочется себя чувствовать обиженным и они считают, что раз у олигархов покупают товары, то и налоги за олигархов платят.
Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:02

  alter написав:Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.

Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5%
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:50

  moveton написав:
  alter написав:Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.

Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5%


як не платять??? а на касі в магазині, де в чеку вказано "в т.ч. ПДВ..."? чиїми як не моїми (та інших фізиків) грошима сплачений податок? нехай навіть податковим агентом магазин виступає чи ще хтось там?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:01

  wild.tomcat написав:
  moveton написав:Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5%

як не платять??? а на касі в магазині, де в чеку вказано "в т.ч. ПДВ..."? чиїми як не моїми (та інших фізиків) грошима сплачений податок? нехай навіть податковим агентом магазин виступає чи ще хтось там?

Ещё один, не желающий понимать, как работает НДС. То, что указано - это налог, который заплатит продавец (магазин). А покупатель, если он является плательщиком НДС, производит себе на эту сумму, наоборот, налоговый вычет. Вот для них эта строчка и указывается. Для остальных покупателей (физиков в том числе) эта строчка вообще не интересна. Точно так же, как они не интересуются расходами продавца на доставку, аренду складов, зарплату персонала и т.д.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:14

  moveton написав:
  alter написав:Дьявол прячется в деталях, как обычно... Физики платили бы 20%, если бы кроме ндс других налогов не платили бы.

Сколько раз хотя бы в этой же теме повторять? Физики НДС не платят вообще. Платят НДФЛ и военный сбор. 19.5%


как раз физики его и платят. особенно сейчас. когда практически нет реальной возможности покупать продукты напрямую от производителя. Нужно идти в супермаркет. брать там то что напичкано всякой химией или недозревшее или подгнившее и ещё прямо в чеке видно шо на это второсортное ещё и ндс начисляют.
раньше я брал билет за 19,90 в Берлин летел туда и обратно, и немецкий ндс заходил на карту.
т.е платил 500 евро, а на самом деле получалось что платил 450. так как 50 мне возвращали. Та кто по вашему платит ндс? я знаю что весь ндс платят физики, юрики просто как налоговые агенты. в каждом чеке Вам об этом и пишут - сколько ндс юрик как Ваш налоговый агент с Ваших денег одаст государю.
Раньше пока летали самолёты и ходили поезда ндс действительно можно было не платить.
Сейчас практически всех обложили поборами.
Исключение - только ЛЮДИ с двойным гражданством и которые могут организовать чартерные рейсы
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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