29% українців вважають податки "відкупом" (опитування)
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safonovstanislav написав:Покупателей интересует всё, что влияет на цену товара, иначе ходили бы по элитным ле сильпо, а не варусам. В Украине для типичного покупателя важно, чтоб зарплата персонала продуктового супермаркета была минимальной, в идеале, чтоб кассиры работали за хлеб и воду круглосуточно и без выходных, для логистики и производителей товара те же требования. Иначе типичный покупатель пойдёт в соседний супермаркет, в котором, аналогичный товар стоит не 6.99 грн, а 6.74 грн
Как я много не знаю о покупателях. Интересующихся самой ценой товара вижу на каждом шагу. Интересующихся почему она сложилась именно такая я представляю только в инспекторах АМКУ и то исключительно теоретически. Судя по действиям АМКУ, там тоже интересуются несколько другим. А вот чтобы покупатель лучше шёл в супермаркет, где при такой же (тем более, если выше) финальной цене, как в соседнем, кассиры получали меньше, а хозяин супермаркета, наоборот, больше - такого не видел. Как эти типичные покупатели вообще все эти детали ценообразования узнают? Это обычно коммерческая тайна.
safonovstanislav написав:По факту, все налоги продавца, оплачивает своими деньгами покупатель. Даже ЕН и ЕСВ продавца платит покупатель, и аренду складов платит покупатель, и зарплату кассиров платит покупатель, налоги на зарплату кассиров платит тоже покупатель, и даже еду, которую покупают кассиры своим детям, тоже оплачивают своими деньгами покупатели магазина, в котором этот кассир работает.
Я же уже говорил к чему ведёт этот подход, но могу ещё раз. Если продолжить эту логику, то надо вспомнить, что покупатель деньги не печатает. Он где-то работает и ему эти деньги платят за работу. Значит "по факту" все налоги продавца оплачивает уже работодатель покупателя. Продолжая цепочку дальше рано или поздно мы сделаем круг и придём к исходному продавцу и (сюрприз!) опять таки получим, что продавец платит свои налоги
Хотя нет, вывод ещё более интересный. По кольцу же ещё налоги добавляются. Значит продавец платит налоги за всё кольцо. Может именно его стоит пожалеть? Самое парадоксальное, что так и есть. Если исключить ВЭД, то действительно вполне правильно считать, что каждый в стране платит налоги за всех. Те самые вышеупомянутые 31% Но почему-то некоторым это число не нравится. Причём, как раз тем, кто больше не платит, как ни считай.
safonovstanislav написав:А то, что где-то что-то написано, так на стене тоже много чего написано. И даже, если законодательно декоммунизировать красный цвет в зелёный, от этого он зелёным не станет. Как говорят, де факто и де юре. Может де юре платит продавец налоги, зарплаты кассиров, аренду складов и т. д., но де факто платит за всё покупатель
Увы, в отличие от забора, законы принимаются к исполнению. Поэтому таки станет. И если де факто отличается от де юре, то, если государство таки живёт по законам, этот самый "де факто" подвергается штрафам и посадкам.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 22 кві, 2020 03:28, всього редагувалось 2 разів.
moveton написав:Как эти типичные покупатели вообще все эти детали ценообразования узнают? Это обычно коммерческая тайна.
Пусть даже на интуитивном уровне, все понимают, что если выставить товар на красивую витрину, или вывалить этот же товар, как свиньям - это будут две разные цены. Также, все понимают, что 4 кассира суммарно получают в 2 раза больше зарплату, чем 2 кассира, соответственно, где ниже цены, там меньше касс будет открыто. И т. д.
moveton написав:Я же уже говорил к чему ведёт этот подход, но могу ещё раз. Если продолжить эту логику, то надо вспомнить, что покупатель деньги не печатает. Он где-то работает и ему эти деньги платят за работу. Значит "по факту" все налоги продавца оплачивает уже работодатель покупателя. Продолжая цепочку дальше рано или поздно мы сделаем круг и придём к исходному продавцу и (сюрприз!) опять таки получим, что продавец платит свои налоги
Ваша цепочка приводит в НБУ. Получается НБУ оплачивает весь банкет? Про создание добавленной стоимости в цепочке ничего не слышали?
tar-ru написав:Ваша цепочка приводит в НБУ. Получается НБУ оплачивает весь банкет? Про создание добавленной стоимости в цепочке ничего не слышали?
Это не то, чтобы моя цепочка. Это мне тут говорят, что так правильнее рассматривать, чем в терминах НКУ. Если НБУ что-то у кого-то покупает, то да, в объёме им купленного и он тоже. А добавленная стоимость в этой цепочке термин абсолютно лишний. Она только о том, что покупатель платит все расходы продавца.
Кстати, вспомнился старенький анекдот:
Налоговый инспектор – фермеру: – А вы не утаивайте, не утаивайте! В конце концов, ваши деньги к вам же и возвращаются: ну, знаете, субсидии, дотации... – Понятно. Вот сейчас отрежу хвост у собаки, чтобы и ей было что на обед.
safonovstanislav написав:По факту, все налоги продавца, оплачивает своими деньгами покупатель. Даже ЕН и ЕСВ продавца платит покупатель, и аренду складов платит покупатель, и зарплату кассиров платит покупатель, налоги на зарплату кассиров платит тоже покупатель, и даже еду, которую покупают кассиры своим детям, тоже оплачивают своими деньгами покупатели магазина, в котором этот кассир работает.
По поводу еды детям - не соглашусь, а так скажу даже больше: Покупатель оплачивает следующее: 1. Себестоимость товара (закупка, зарплаты, и налоги на зарплаты, аренды кредиты, и т.п.) 2. Налоги - ндс, акциз, пошлины, сборы, штрафы, взятки инспекторам в конце концов. 3. Прибыль (в т.ч. налог на прибыль.) Если третьего пункта нет - то за покупателя доплачивает кто то другой (убыток). Как рассчитывает цену продавец: 1. Полная себестоимость - допустим 8 грн (очищено от НДС) 2. Прибыль(наценка) - 2 грн. Итого 10. 3. НДС -2 грн. Итого с НДС 12 грн.
И вот мы видим, что благодаря ндс цена товара увеличилась, если бы его не было, товар стоил бы дешевле. На вопрос, а где же входящий ндс из первого пункта? отвечу сразу - во первых, его там могло и не быть от слова совсем, а во вторых, так как зарплаты и многие затраты идут точно без ндс - его там намного меньше, чем вы себе думаете.