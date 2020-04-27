29% українців вважають податки

Додано: Сер 22 кві, 2020 02:52

safonovstanislav написав: Покупателей интересует всё, что влияет на цену товара, иначе ходили бы по элитным ле сильпо, а не варусам.

В Украине для типичного покупателя важно, чтоб зарплата персонала продуктового супермаркета была минимальной, в идеале, чтоб кассиры работали за хлеб и воду круглосуточно и без выходных, для логистики и производителей товара те же требования. Иначе типичный покупатель пойдёт в соседний супермаркет, в котором, аналогичный товар стоит не 6.99 грн, а 6.74 грн Покупателей интересует всё, что влияет на цену товара, иначе ходили бы по элитным ле сильпо, а не варусам.В Украине для типичного покупателя важно, чтоб зарплата персонала продуктового супермаркета была минимальной, в идеале, чтоб кассиры работали за хлеб и воду круглосуточно и без выходных, для логистики и производителей товара те же требования. Иначе типичный покупатель пойдёт в соседний супермаркет, в котором, аналогичный товар стоит не 6.99 грн, а 6.74 грн

safonovstanislav написав: По факту, все налоги продавца, оплачивает своими деньгами покупатель. Даже ЕН и ЕСВ продавца платит покупатель, и аренду складов платит покупатель, и зарплату кассиров платит покупатель, налоги на зарплату кассиров платит тоже покупатель, и даже еду, которую покупают кассиры своим детям, тоже оплачивают своими деньгами покупатели магазина, в котором этот кассир работает. По факту, все налоги продавца, оплачивает своими деньгами покупатель. Даже ЕН и ЕСВ продавца платит покупатель, и аренду складов платит покупатель, и зарплату кассиров платит покупатель, налоги на зарплату кассиров платит тоже покупатель, и даже еду, которую покупают кассиры своим детям, тоже оплачивают своими деньгами покупатели магазина, в котором этот кассир работает.

safonovstanislav написав: А то, что где-то что-то написано, так на стене тоже много чего написано. И даже, если законодательно декоммунизировать красный цвет в зелёный, от этого он зелёным не станет. Как говорят, де факто и де юре. Может де юре платит продавец налоги, зарплаты кассиров, аренду складов и т. д., но де факто платит за всё покупатель А то, что где-то что-то написано, так на стене тоже много чего написано. И даже, если законодательно декоммунизировать красный цвет в зелёный, от этого он зелёным не станет. Как говорят, де факто и де юре. Может де юре платит продавец налоги, зарплаты кассиров, аренду складов и т. д., но де факто платит за всё покупатель

Как я много не знаю о покупателях. Интересующихся самой ценой товара вижу на каждом шагу. Интересующихся почему она сложилась именно такая я представляю только в инспекторах АМКУ и то исключительно теоретически. Судя по действиям АМКУ, там тоже интересуются несколько другим. А вот чтобы покупатель лучше шёл в супермаркет, где при такой же (тем более, если выше) финальной цене, как в соседнем, кассиры получали меньше, а хозяин супермаркета, наоборот, больше - такого не видел. Как эти типичные покупатели вообще все эти детали ценообразования узнают? Это обычно коммерческая тайна.Я же уже говорил к чему ведёт этот подход, но могу ещё раз. Если продолжить эту логику, то надо вспомнить, что покупатель деньги не печатает. Он где-то работает и ему эти деньги платят за работу. Значит "по факту" все налоги продавца оплачивает уже работодатель покупателя. Продолжая цепочку дальше рано или поздно мы сделаем круг и придём к исходному продавцу и (сюрприз!) опять таки получим, что продавец платит свои налогиХотя нет, вывод ещё более интересный. По кольцу же ещё налоги добавляются. Значит продавец платит налоги за всё кольцо. Может именно его стоит пожалеть? Самое парадоксальное, что так и есть. Если исключить ВЭД, то действительно вполне правильно считать, чтов стране платит налоги за всех. Те самые вышеупомянутые 31% Но почему-то некоторым это число не нравится. Причём, как раз тем, кто больше не платит, как ни считай.Увы, в отличие от забора, законы принимаются к исполнению. Поэтому таки станет. И если де факто отличается от де юре, то, если государство таки живёт по законам, этот самый "де факто" подвергается штрафам и посадкам.