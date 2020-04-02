Незважаючи на ажіотажний попит на продукти та товари першої необхідності, товарообіг супермаркетів з початку карантину скоротився.
Дивися повний текст Скільки втратила торгівля з початку карантину.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33
Скільки втратила торгівля з початку карантину
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Дивися повний текст Скільки втратила торгівля з початку карантину.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33
Если потребители закупили заранее, значит ранее было существенное увеличение продаж, и поэтому средний показатель не изменился.
Почему бы на написать, что в момент введения карантина продажи выросли на 300% и магазины за 1 неделю получили выручку в размере, который раньше зарабатывали за 2 месяца работы. И поэтому магазины теперь довольно курят бамбук и подсчитывают прибыль за неделю ажиотажа.
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