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Скільки втратила торгівля
з початку карантину

Скільки втратила торгівля з початку карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

Скільки втратила торгівля з початку карантину

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на ажіотажний попит на продукти та товари першої необхідності, товарообіг супермаркетів з початку карантину скоротився.

Дивися повний текст Скільки втратила торгівля з початку карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

Произошел спад в сегменте магазинов у дома. Там средний чек незначительно вырос, однако покупки делают реже, чем раньше.

Это происходит потому, что потребители успели закупить продуктов и товаров первой необходимости заранее.


Если потребители закупили заранее, значит ранее было существенное увеличение продаж, и поэтому средний показатель не изменился.

Почему бы на написать, что в момент введения карантина продажи выросли на 300% и магазины за 1 неделю получили выручку в размере, который раньше зарабатывали за 2 месяца работы. И поэтому магазины теперь довольно курят бамбук и подсчитывают прибыль за неделю ажиотажа.
Евгений Н.
 
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