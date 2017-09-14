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Скільки втратила торгівля з початку карантину
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на ажіотажний попит на продукти та товари першої необхідності, товарообіг супермаркетів з початку карантину скоротився.
Дивися повний текст Скільки втратила торгівля з початку карантину
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R2
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33
Произошел спад в сегменте магазинов у дома. Там средний чек незначительно вырос, однако покупки делают реже, чем раньше.
Это происходит потому, что потребители успели закупить продуктов и товаров первой необходимости заранее.
Если потребители закупили заранее, значит ранее было существенное увеличение продаж, и поэтому средний показатель не изменился.
Почему бы на написать, что в момент введения карантина продажи выросли на 300% и магазины за 1 неделю получили выручку в размере, который раньше зарабатывали за 2 месяца работы. И поэтому магазины теперь довольно курят бамбук и подсчитывают прибыль за неделю ажиотажа.
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Евгений Н.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:15
Евгений Н. написав:
Произошел спад в сегменте магазинов у дома. Там средний чек незначительно вырос, однако покупки делают реже, чем раньше.
Это происходит потому, что потребители успели закупить продуктов и товаров первой необходимости заранее.
Если потребители закупили заранее, значит ранее было существенное увеличение продаж, и поэтому средний показатель не изменился.
Почему бы на написать, что в момент введения карантина продажи выросли на 300%
и магазины за 1 неделю получили выручку в размере, который раньше зарабатывали за 2 месяца работы
. И поэтому магазины теперь довольно курят бамбук и подсчитывают прибыль за неделю ажиотажа.
Это в какой сфере?
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_hunter
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:04
_hunter написав:
Это в какой сфере?
В какой то части подтверждаю. В частности в супермаркетах. Я да и многие другие, как начался карантин, поспешили и (конечно не на год вперед и не на пол года
) немного накупили небольшие запасы основных видов продуктов. Цель - уменьшить частоту посещения магазина и соответственно риск заболеть. Так что статистикой не владею, но вполне возможно что по началу был всплеск, кстати цены несколько также выросли, что вполне могло сказаться на выручке.
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Igorten
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:34
Igorten написав: _hunter написав:
Это в какой сфере?
В какой то части подтверждаю. В частности в супермаркетах. Я да и многие другие, как начался карантин, поспешили и (конечно не на год вперед и не на пол года
) немного накупили небольшие запасы основных видов продуктов. Цель - уменьшить частоту посещения магазина и соответственно риск заболеть. Так что статистикой не владею, но вполне возможно что по началу был всплеск, кстати цены несколько также выросли, что вполне могло сказаться на выручке.
Не несколько, а вполне неплохо. Пока не разрешат базары цены будут только вверх т.к. монополия ни к чему другому никогда не приводила
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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