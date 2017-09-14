Незважаючи на ажіотажний попит на продукти та товари першої необхідності, товарообіг супермаркетів з початку карантину скоротився.
Дивися повний текст Скільки втратила торгівля з початку карантину.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33
Скільки втратила торгівля з початку карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки втратила торгівля з початку карантину.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33
Если потребители закупили заранее, значит ранее было существенное увеличение продаж, и поэтому средний показатель не изменился.
Почему бы на написать, что в момент введения карантина продажи выросли на 300% и магазины за 1 неделю получили выручку в размере, который раньше зарабатывали за 2 месяца работы. И поэтому магазины теперь довольно курят бамбук и подсчитывают прибыль за неделю ажиотажа.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:15
Это в какой сфере?
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:04
Re: Скільки втратила торгівля з початку карантину
В какой то части подтверждаю. В частности в супермаркетах. Я да и многие другие, как начался карантин, поспешили и (конечно не на год вперед и не на пол года ) немного накупили небольшие запасы основных видов продуктов. Цель - уменьшить частоту посещения магазина и соответственно риск заболеть. Так что статистикой не владею, но вполне возможно что по началу был всплеск, кстати цены несколько также выросли, что вполне могло сказаться на выручке.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:34
Не несколько, а вполне неплохо. Пока не разрешат базары цены будут только вверх т.к. монополия ни к чему другому никогда не приводила
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:10
shapo Что до базаров, я тут не силен. В Харькове они и не прекращали работу в части продуктов.
Додано: Сер 15 кві, 2020 07:55
Так и шаурмейни никто не закрывал вместе с наливайками. Сегодня в Харькове на Алексеевке шел мимо рынка, а там всё как обычно- стограмулька открыта, алкаши толпятся, все без масок, естественно, курят и бухают. Какой карантин, для кого и где? Заплатили мусорам и делают что хотят абсолютно все хозяева подобных заведений. А карантин придуман для нищих, кто бабло на карман полицаям не заносит.
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