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Скільки втратила торгівля
з початку карантину

Скільки втратила торгівля з початку карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

Скільки втратила торгівля з початку карантину

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на ажіотажний попит на продукти та товари першої необхідності, товарообіг супермаркетів з початку карантину скоротився.

Дивися повний текст Скільки втратила торгівля з початку карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

Произошел спад в сегменте магазинов у дома. Там средний чек незначительно вырос, однако покупки делают реже, чем раньше.

Это происходит потому, что потребители успели закупить продуктов и товаров первой необходимости заранее.


Если потребители закупили заранее, значит ранее было существенное увеличение продаж, и поэтому средний показатель не изменился.

Почему бы на написать, что в момент введения карантина продажи выросли на 300% и магазины за 1 неделю получили выручку в размере, который раньше зарабатывали за 2 месяца работы. И поэтому магазины теперь довольно курят бамбук и подсчитывают прибыль за неделю ажиотажа.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:15

  Евгений Н. написав:
Произошел спад в сегменте магазинов у дома. Там средний чек незначительно вырос, однако покупки делают реже, чем раньше.

Это происходит потому, что потребители успели закупить продуктов и товаров первой необходимости заранее.


Если потребители закупили заранее, значит ранее было существенное увеличение продаж, и поэтому средний показатель не изменился.

Почему бы на написать, что в момент введения карантина продажи выросли на 300% и магазины за 1 неделю получили выручку в размере, который раньше зарабатывали за 2 месяца работы. И поэтому магазины теперь довольно курят бамбук и подсчитывают прибыль за неделю ажиотажа.

Это в какой сфере?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:04

Re: Скільки втратила торгівля з початку карантину

  _hunter написав:Это в какой сфере?
В какой то части подтверждаю. В частности в супермаркетах. Я да и многие другие, как начался карантин, поспешили и (конечно не на год вперед и не на пол года :) ) немного накупили небольшие запасы основных видов продуктов. Цель - уменьшить частоту посещения магазина и соответственно риск заболеть. Так что статистикой не владею, но вполне возможно что по началу был всплеск, кстати цены несколько также выросли, что вполне могло сказаться на выручке.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:34

  Igorten написав:
  _hunter написав:Это в какой сфере?
В какой то части подтверждаю. В частности в супермаркетах. Я да и многие другие, как начался карантин, поспешили и (конечно не на год вперед и не на пол года :) ) немного накупили небольшие запасы основных видов продуктов. Цель - уменьшить частоту посещения магазина и соответственно риск заболеть. Так что статистикой не владею, но вполне возможно что по началу был всплеск, кстати цены несколько также выросли, что вполне могло сказаться на выручке.


Не несколько, а вполне неплохо. Пока не разрешат базары цены будут только вверх т.к. монополия ни к чему другому никогда не приводила
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:10

shapo Что до базаров, я тут не силен. В Харькове они и не прекращали работу в части продуктов.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 07:55

  Igorten написав:shapo Что до базаров, я тут не силен. В Харькове они и не прекращали работу в части продуктов.

Так и шаурмейни никто не закрывал вместе с наливайками. Сегодня в Харькове на Алексеевке шел мимо рынка, а там всё как обычно- стограмулька открыта, алкаши толпятся, все без масок, естественно, курят и бухают. Какой карантин, для кого и где? Заплатили мусорам и делают что хотят абсолютно все хозяева подобных заведений. А карантин придуман для нищих, кто бабло на карман полицаям не заносит.
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