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Apple почала продавати відновлені Mac Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:39
Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчий комп'ютер Apple Mac Pro, що вийшов на ринок менш ніж півроку тому, тепер можна купити відчутно дешевше. Днями Apple оновила асортимент відновленої продукції свого онлайн-магазину, після чого в ньому з'явилися відповідні екземпляри Mac Pro.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:39
а где "на правах рекламы" ?
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Сер 18 бер, 2020 00:30
p_a_l