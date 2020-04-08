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Міжбанк: все грає на користь гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:59
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок головними гравцями на торгах залишаться: місцеві великі компанії, нерезиденти і НБУ.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:59
тем не менее курс растет
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tsuhachev
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