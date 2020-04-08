RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відпустку без збереження
зарплати пропонують...

Відпустку без збереження зарплати пропонують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:58

Відпустку без збереження зарплати пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
Працівникам у відпустці без збереження зарплати на період карантину пропонують компенсацію заробітку із держбюджету.

Дивися повний текст Відпустку без збереження зарплати пропонують компенсувати за рахунок бюджету.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За завищення цін на маски пропонують штрафувати і... 1, 2, 3
R2 » П'ят 10 кві, 2020 16:40
20 1518
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 17:27
ruvex
В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...
R2 » П'ят 10 кві, 2020 14:28
5 366
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 16:03
SMOKE
Енергоатому не вистачає коштів на зарплати і придбання...
R2 » Чет 09 кві, 2020 20:44
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 20:44
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.