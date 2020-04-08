Водночас очікується, що в 2021 році економіка України стабілізується й реальний ВВП досягне позначки 3,6%.
Дивися повний текст МВФ прогнозує падіння ВВП України до \"мінус\" 7,7% через коронавірус.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:59
МВФ прогнозує падіння ВВП України до "мінус" 7,7% через...
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Дивися повний текст МВФ прогнозує падіння ВВП України до \"мінус\" 7,7% через коронавірус.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:59
Какой оптимистичный прогноз однако .
Частный случай ,частного ВВП
За період с 17.02.20 по 14.03.20 6 200 000 грн
За період с 17.03.20 по 14.04.20 3 800 000 грн
- 45%
ну если размазать это падение на ГОД 45 \12 = 4%
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