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МВФ прогнозує падіння ВВП
України до "мінус" 7,7% через...

МВФ прогнозує падіння ВВП України до "мінус" 7,7% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:59

МВФ прогнозує падіння ВВП України до "мінус" 7,7% через...

Пропонуємо до обговорення:
Водночас очікується, що в 2021 році економіка України стабілізується й реальний ВВП досягне позначки 3,6%.

Дивися повний текст МВФ прогнозує падіння ВВП України до \"мінус\" 7,7% через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:59

Какой оптимистичный прогноз однако .
Частный случай ,частного ВВП
За період с 17.02.20 по 14.03.20 6 200 000 грн
За період с 17.03.20 по 14.04.20 3 800 000 грн
- 45%
ну если размазать это падение на ГОД 45 \12 = 4%
yama
 
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