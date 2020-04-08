У Кабінеті міністрів роз'яснили українцям, де в країні обов'язково потрібно носити маску чи респіратор для запобігання поширення коронавірусу.
Дивися повний текст Де в Україні потрібно носити медичну маску - роз'яснення Кабміну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:21
Де в Україні потрібно носити медичну маску - роз'яснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де в Україні потрібно носити медичну маску - роз'яснення Кабміну.
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:21
"чрезвычайная ситуация" не дает власти никаких прав ничего ограничивать. Все "штрафы" легко оспариваются в Европейском суде. Только Чрезвычайное Положение двигает статью 33 Конституции. А при чрезвычайном положении, Кончу Заспу разрешено использовать под госпиталь и все машины типа Бэнтли - под скорую помощь. Поэтому и не вводят)
|