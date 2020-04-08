RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де в Україні потрібно носити
медичну маску - роз'яснення...

Де в Україні потрібно носити медичну маску - роз'яснення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:21

Де в Україні потрібно носити медичну маску - роз'яснення...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабінеті міністрів роз'яснили українцям, де в країні обов'язково потрібно носити маску чи респіратор для запобігання поширення коронавірусу.

Дивися повний текст Де в Україні потрібно носити медичну маску - роз'яснення Кабміну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94655
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:21

"чрезвычайная ситуация" не дает власти никаких прав ничего ограничивать. Все "штрафы" легко оспариваются в Европейском суде. Только Чрезвычайное Положение двигает статью 33 Конституции. А при чрезвычайном положении, Кончу Заспу разрешено использовать под госпиталь и все машины типа Бэнтли - под скорую помощь. Поэтому и не вводят)
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 09.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криклій прогнозує, що після карантину в Україні...
R2 » Пон 13 кві, 2020 21:33
4 511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 18:08
sena_2008atp
Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні 1, 2
R2 » Суб 11 кві, 2020 15:31
18 2615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 16:20
warlamp
Ринок вакансій в Україні та світі (інфографіка)
R2 » Пон 13 кві, 2020 15:31
0 421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 15:31
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.