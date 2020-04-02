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Forbes оновив список найбагатших людей світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:26
Пропонуємо до обговорення:
В цілому рейтинг мільярдерів складається з 2095 бізнесменів. Їх сукупний статок оцінюється в $ 8 трлн.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:26
Только мажоры только думают о себе а о людях нет!
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bulbenkoslava
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