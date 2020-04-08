Після угоди ОПЕК+ ціни на нафту не повернуться до попередніх показників.
Дивися повний текст Якою буде ціна на нафту після угоди країн ОПЕК - думка експерта.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29
Якою буде ціна на нафту після угоди країн ОПЕК - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якою буде ціна на нафту після угоди країн ОПЕК - думка експерта.
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29
Ціна на нафту буде залежати від того, що вирішать представники ОПЕК+ під час зустрічі влітку, зараз зустрічались он-лайн, щоб загасити пожежу на ринку.
Усе решта здогадки і домисли.
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