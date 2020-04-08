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Якою буде ціна на нафту після
угоди країн ОПЕК - думка...

Якою буде ціна на нафту після угоди країн ОПЕК - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29

Якою буде ціна на нафту після угоди країн ОПЕК - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Після угоди ОПЕК+ ціни на нафту не повернуться до попередніх показників.

Дивися повний текст Якою буде ціна на нафту після угоди країн ОПЕК - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29

Ціна на нафту буде залежати від того, що вирішать представники ОПЕК+ під час зустрічі влітку, зараз зустрічались он-лайн, щоб загасити пожежу на ринку.
Усе решта здогадки і домисли.
svyatoslav_hromyak
 
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