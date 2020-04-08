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Влада Києва посилює
контроль в'їзду в столицю

Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:22

Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю

Пропонуємо до обговорення:
З 16 квітня в Києві посилять контроль на постах на всіх в'їздах в місто в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Дивися повний текст Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю.
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