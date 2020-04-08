З 16 квітня в Києві посилять контроль на постах на всіх в'їздах в місто в зв'язку з поширенням коронавірусу.
Дивися повний текст Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:22
Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю
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Дивися повний текст Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:32
Пора как в Москве и Алма-Ате делать регистрацию своей предполагаемой поездки на сайте даже для внутреннего перемещения по городу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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