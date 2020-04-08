З 16 квітня в Києві посилять контроль на постах на всіх в'їздах в місто в зв'язку з поширенням коронавірусу.
Дивися повний текст Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:22
Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:32
Пора как в Москве и Алма-Ате делать регистрацию своей предполагаемой поездки на сайте даже для внутреннего перемещения по городу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:02
И исключительно на белых машинах как в Туркмении.
А, и еще только с номерами, которые оканчиваеются на 0
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:10
Re: Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю
И как они себе представляют контроль такого потока?
Тысячу палицаев с градусниками на каждом посту? )))
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:12
Супер! Да здравствуют километровые пробки на въезде по утрам!
Маразм крепчает
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:16
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