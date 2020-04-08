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Влада Києва посилює
контроль в'їзду в столицю

Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:22

Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю

Пропонуємо до обговорення:
З 16 квітня в Києві посилять контроль на постах на всіх в'їздах в місто в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Дивися повний текст Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю.
R2
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Предлагаю термометрию делать анально
Romann125
 
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Пора как в Москве и Алма-Ате делать регистрацию своей предполагаемой поездки на сайте даже для внутреннего перемещения по городу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  shapo написав:Пора как в Москве и Алма-Ате делать регистрацию своей предполагаемой поездки на сайте даже для внутреннего перемещения по городу

И исключительно на белых машинах как в Туркмении.
А, и еще только с номерами, которые оканчиваеются на 0
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:10

Re: Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю

И как они себе представляют контроль такого потока?
Тысячу палицаев с градусниками на каждом посту? )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:12

Супер! Да здравствуют километровые пробки на въезде по утрам!
Маразм крепчает
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:16

  Romann125 написав:Предлагаю термометрию делать анально

Именно так уже 30 лет все и делается.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:27

Re: Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю

У цьому є логіка, як на диво для Кличка.
На посту два поліцая і термометр. Поруч пару танків і бетеерів, можна і пару градів, 200 озброєних військових. Отже, враховуючи швидкість вимірів температури і обшуків авто, 99,999% пересічних добровільно відмовляться від поїздки у Київ. Таким чином мер, проявивши усю свою мужність, самопожертву і винахідливість, спасе мерію і Верховну Раду від корововіруса.
awant
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:44

awant
Скорее всего именно для этого все и делается: уменьшить количество въезжающих.
Только я опасаюсь, что весь трафик пойдет в объезд постов и раздолбает все сельские дороги
o_boiko
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