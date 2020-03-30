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Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши 3,1 мільйона євро на боротьбу з пандемією коронавірусу.
Дивися повний текст Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією
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