Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши 3,1 мільйона євро на боротьбу з пандемією коронавірусу.
Дивися повний текст Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23
Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро...
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Дивися повний текст Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією.
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23
Совет ЕС внес изменения в бюджет ЕС на 2020 год, выделив 3,1 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса.
3,1 миллиона евро ого
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