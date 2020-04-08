Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозе- ринок швидко розвернувся.
Дивися повний текст Міжбанк: швидка скупка долара змінила розклад сил.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:42
Міжбанк: швидка скупка долара змінила розклад сил
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Дивися повний текст Міжбанк: швидка скупка долара змінила розклад сил.
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:42
Якийсь Голлівуд: банк сидів у засідці, регулятору гойдалки не цікаві. Уявляю як на нашому малооб'ємному ринку все кущами поросло -- якраз добре спекулянтам влаштовувати засідки. Краще б регулятор вже визначився що він має робити.
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