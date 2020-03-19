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Ford розробляє респіратори з
автоматичною фільтрацією і...

Ford розробляє респіратори з автоматичною фільтрацією і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:30

Ford розробляє респіратори з автоматичною фільтрацією і...

Пропонуємо до обговорення:
Американська автомобілебудівна компанія Ford оголосила про розробку потужних повітроочисних респіраторів у співпраці з іншою промисловою компанією 3M.

Дивися повний текст Ford розробляє респіратори з автоматичною фільтрацією і подачею повітря (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15

Такие как на рисунке требуют "мощность" порядка 8ватт.
arheops
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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