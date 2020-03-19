|
|
Ford розробляє респіратори з автоматичною фільтрацією і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:30
Пропонуємо до обговорення:
Американська автомобілебудівна компанія Ford оголосила про розробку потужних повітроочисних респіраторів у співпраці з іншою промисловою компанією 3M.
Дивися повний текст Ford розробляє респіратори з автоматичною фільтрацією і подачею повітря (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94660
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15
Такие как на рисунке требуют "мощность" порядка 8ватт.
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 680
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|133
|
П'ят 03 кві, 2020 16:31
Ірина_
|
|21
|1616
|
|
|1
|128
|