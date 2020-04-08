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У березні ціни на квартири
на вторинці у Києві...

У березні ціни на квартири на вторинці у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16

У березні ціни на квартири на вторинці у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
В березні середня ціна на квартири в Києві, що виставлені на продаж, порівняно з лютим зменшилася на 1,4% - до $1433 за кв. м.

Дивися повний текст У березні ціни на квартири на вторинці у Києві зменшилися у доларі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16

Цены в статье завышены. В реальности ниже на 15% и больше
hazanovich_alexey
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