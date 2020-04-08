В березні середня ціна на квартири в Києві, що виставлені на продаж, порівняно з лютим зменшилася на 1,4% - до $1433 за кв. м.
Дивися повний текст У березні ціни на квартири на вторинці у Києві зменшилися у доларі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16
У березні ціни на квартири на вторинці у Києві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У березні ціни на квартири на вторинці у Києві зменшилися у доларі.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:38
oblizniuk56, hazanovich_alexey откуда тогда ваша статистика?
То что количество просмотров и сделок упала это однозначно, а вот чтобы цена упала - не особо верю. Зачем людям сбрасывать 15%? Просто поставили все на паузу и ждут.
Вот получили они эти деньги и что дальше с ними делать если у них руки дрожат, что -15% сразу скинули?
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:24
RomaL
Логика у Вас странная.
Просто поставили на паузу. Во первых люди продают квартиры не за спасибо а за деньги, которые как известно нужны всем и всегда.
После постановки на паузу можно получить еще меньше на 15% например.
Цены комментаторов вниз основаны на рецесии экономики мировой и украинской, на негативной демографии, трудности в зарабатывании денег и т.д.
На чем основаны Ваши прогнозы не совсем понятно.
|