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Нацкомісія показала, з
чого складаються тарифи...

Нацкомісія показала, з чого складаються тарифи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:06

Нацкомісія показала, з чого складаються тарифи...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП опублікувала на своєму сайті структуру тарифів водоканалів України для інформування споживачів.

Дивися повний текст Нацкомісія показала, з чого складаються тарифи водоканалів України (інфографіка).
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