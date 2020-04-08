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Українське автовиробництво
у березні впало

Українське автовиробництво у березні впало
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:40

Українське автовиробництво у березні впало

Пропонуємо до обговорення:
У березні підприємствами вітчизняного автопрому було виготовлено 288 од. автотранспортних засобів.

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