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Кулеба назвав найоптимістичніший
сценарій відновлення...

Кулеба назвав найоптимістичніший сценарій відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:34

Кулеба назвав найоптимістичніший сценарій відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припускає, що за найоптимістичнішим сценарієм відновлення подорожей світом може відбутися до кінця цього літа.

Дивися повний текст Кулеба назвав найоптимістичніший сценарій відновлення подорожей світом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:34

Кто захочет, то через Белорусь будут летать с начала лета. Лето будет жарким, то возле водойомов будет много народу, пляжи заранее необходимо обработать и подготовить
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:07

  bklochok написав:Кто захочет, то через Белорусь будут летать с начала лета. Лето будет жарким, то возле водойомов будет много народу, пляжи заранее необходимо обработать и подготовить

Куда отдута летать ? :mrgreen: Прилететь и на 2 недели отправится в карантин - нафига такое счастье :mrgreen:
ssnet
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