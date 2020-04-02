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Кулеба назвав найоптимістичніший сценарій відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:34
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припускає, що за найоптимістичнішим сценарієм відновлення подорожей світом може відбутися до кінця цього літа.
Дивися повний текст Кулеба назвав найоптимістичніший сценарій відновлення подорожей світом
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:34
Кто захочет, то через Белорусь будут летать с начала лета. Лето будет жарким, то возле водойомов будет много народу, пляжи заранее необходимо обработать и подготовить
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bklochok
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:07
bklochok написав:
Кто захочет, то через Белорусь будут летать с начала лета. Лето будет жарким, то возле водойомов будет много народу, пляжи заранее необходимо обработать и подготовить
Куда отдута летать ?
Прилететь и на 2 недели отправится в карантин - нафига такое счастье
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ssnet
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