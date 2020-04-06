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НБУ повідомив, що зроблено за
перший місяць карантинних...

НБУ повідомив, що зроблено за перший місяць карантинних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:39

НБУ повідомив, що зроблено за перший місяць карантинних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив регулятор.

Дивися повний текст НБУ повідомив, що зроблено за перший місяць карантинних заходів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:39

Кто наживался на курсе и вывел деньги за границу, за офшоры кого наказали, сколько не вернули милионных кредитов под залог мусора за откат, тоже нужно знать
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:25

Не знал что НБУ тоже хорошо разбираеться в лечении коронавируса.
Я думал НБУ стабильностью гривны заниматься должен которую заметно качает с зимы
blueiceua
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