Про це повідомив регулятор.
Дивися повний текст НБУ повідомив, що зроблено за перший місяць карантинних заходів.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:39
НБУ повідомив, що зроблено за перший місяць карантинних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ повідомив, що зроблено за перший місяць карантинних заходів.
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:39
Кто наживался на курсе и вывел деньги за границу, за офшоры кого наказали, сколько не вернули милионных кредитов под залог мусора за откат, тоже нужно знать
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:25
Не знал что НБУ тоже хорошо разбираеться в лечении коронавируса.
Я думал НБУ стабильностью гривны заниматься должен которую заметно качает с зимы
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