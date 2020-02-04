США поки зупиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Дивися повний текст США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:59
США припиняють фінансування Всесвітньої організації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:59
Війна між Китаєм і США продовжується.
В одному Трамп правий -- треба було моментально видворити всіх китайських туристів з Європи, припинити цивільне авіасполучення і заборонити масові збіговиська, особливо на стадіонах.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:23
А когда накажут США за все преступления начиная от геноцида индейцев и заканчивая захватом чужих территорий без разрешения ООН в Сирии например?
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:26
Ну, с индейцами тогда ООН не было, это вы загнули, а с Сирией ничего не перепутали? По-моему, это путлер там мирных людей бомбит с больницами и школами.
А захват Крыма и Донбасса путлером без разрешения ООН вас не коробит?
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:30
hxbbgaf
Хорошо. Тогда пример для таких как Вы.
А - как насчет поливани Вьетнама агентом Орандж?
Кстати они и до сих пор остались во Вьетнамской земле
Тогда уже ООН было.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32
Трамп перепутал яйцо с курицей.
Впрочем как всегда. И кто должен нести ответсвенность ВООЗ или США большой вопрос
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:42
Re: США припиняють фінансування Всесвітньої організації...
Перший пішов...
Спочатку ВООЗ, потім ООН, а потім новий світовий устрій...
Обнуленіє....
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