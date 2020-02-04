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США припиняють фінансування
Всесвітньої організації...

США припиняють фінансування Всесвітньої організації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:59

США припиняють фінансування Всесвітньої організації...

Пропонуємо до обговорення:
США поки зупиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Дивися повний текст США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:59

Війна між Китаєм і США продовжується.
В одному Трамп правий -- треба було моментально видворити всіх китайських туристів з Європи, припинити цивільне авіасполучення і заборонити масові збіговиська, особливо на стадіонах.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:42

Re: США припиняють фінансування Всесвітньої організації...

Перший пішов...
Спочатку ВООЗ, потім ООН, а потім новий світовий устрій...

Обнуленіє....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:17

По ідеї, ВООЗ дістане повноваження закривати країни на карантин без погодження урядів країн, бо до цього часу вони могли тільки рекомендувати.
Трамп припинив фінансувати недієздатну інституцію: або Китай погодиться розширити повноваження, або вони будуть самі ці рішення приймати на рівні країни (закриватись від усього світу плюс своїм громадянам забороняти шастати). Тобто розрахунок такий -- навіщо фінансувати тупих бюрократів ООН, якщо набагато ефективніше профінансувати своїх аналітиків ЦРУ.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:33

  change_pm написав:Перший пішов...
Спочатку ВООЗ, потім ООН, а потім новий світовий устрій...

Обнуленіє....



Новый световой порядок давно назрел т.к. и ведущие игроки в мире изменились, и организации созданные 70 лет назад давно неэффективны.
Ранее США с Израилем перестали финансировать Юнеско которое занимается политикой в отношении конкретных стран,а не своими обязанностями.
ООН давно погрязла в коррупции и показала свою не пригодность с тех пор когда туда стали набирать всех кого попало.
Воз будет в этом списке последним.
PS Претензии США к ВОЗ и Китаю абсолютно обоснованы ибо это государство и эта организация явно скрывали масштабы эпидемии вводя неслыханный карантин и одновременно рапортуя о единичных смертях.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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